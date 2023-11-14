Ведущие эксперты обсудят вызовы информационного и исторического фальсификата Мила Якобссон14 и 15 ноября в отеле «Националь» в Москве пройдет третий международный форум «СМИ и цифровые технологии перед вызовом информационного и исторического фальсификата».