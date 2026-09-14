УФСБ по ДНР: на освобожденных территориях находят оружие из США и ЕС

ДОНЕЦК, 14 сентября. /ТАСС/. Стрелковое оружие производства США, Италии, Польши и Чехии находят на освобожденных от ВСУ территориях Донбасса, следует из видео, предоставленного пресс-службой УФСБ по ДНР.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым