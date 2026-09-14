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ТАСС

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УФСБ по ДНР: на освобожденных территориях находят оружие из США и ЕС

УФСБ по ДНР: на освобожденных территориях находят оружие из США и ЕС

ДОНЕЦК, 14 сентября. /ТАСС/. Стрелковое оружие производства США, Италии, Польши и Чехии находят на освобожденных от ВСУ территориях Донбасса, следует из видео, предоставленного пресс-службой УФСБ по ДНР.

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