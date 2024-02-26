BYD оценила электрический спорткар YangWang U9 мощностью 1306 л.с. в $233 500 До сих пор л...

BYD оценила электрический спорткар YangWang U9 мощностью 1306 л.с. в $233 500До сих пор люксовый бренд YangWang крупнейшего в мире производителя электромобилей BYD предлагал клиентам только внедорожник U8, способный разворачиваться на месте и плавать в воде.
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