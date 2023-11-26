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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кириос о мнении, что Синнер теперь ночной кошмар Джоковича: «Думаю, Новаку снятся его банковский счет и его достижения»

Джокович вчера упустил три матчбола в матче Кубка Дэвиса против итальянца. В твиттере предположили, что «Янник приснится к Новаку в кошмарах».

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