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Россиян предупредили об опасности изделий из эпоксидной смолы

Россиян предупредили об опасности изделий из эпоксидной смолы

Изделия из эпоксидной смолы могут представлять угрозу для человека из-за выделения вредных химических веществ, рассказал кандидат химических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Алексей Панов.

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