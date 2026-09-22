Научно-популярный маршрут по Петербургу: уроки от истории до литературы в музеях

Санкт-Петербург можно изучать как школьное расписание: история — в Кунсткамере, география — в «Гранд Макет Россия», физика — в Музее оптики, биология — во «Вселенной воды», литература — в Литературном музее Пушкинского Дома.
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