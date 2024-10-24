«Есть одна дорога, по которой нужно срочно отходить»: гарнизон ВСУ в Селидово оказался в «огневом мешке»

Стремительное продвижение российских военных в Селидово по-настоящему шокировало не только боевиков киевского режима, которые пытались держать оборону в этом населенном пункте, но и военных аналитиков киевского режима.
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