В Германии Байдену задали вопрос о Путине

Немецко-финский предприниматель, основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, также известный как Ким Дотком, задал американскому лидеру Джо Байдену вопрос после его высказываний о президенте России Владимире Путине и конфликте на Украине.
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