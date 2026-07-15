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Московский городской суд отклонил апелляцию бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова

Московский городской суд принял окончательное решение по делу бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова, отклонив его апелляционную жалобу на отказ военного комиссариата Москвы заключать с ним контракт на прохождение военной службы.

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