"Операция-Z" - ну, наконец-то!

Наконец-то наши официальные лица высказались более-менее определённо по поводу дальнейшей реализации "операции-Z"! Путин, на космодроме Плесецк : "Все цели и задачи операции будут выполнены" Лавров : "Наша специальная военная операция призвана положить конец безоглядному расширению и безоглядному курсу на полное доминирование США и под ними остальных западных стран на международной арене" Ну и, конечно, Министерство Обороны РФ в лице Конашенкова : "Видим попытки диверсий и нанесения ударов украинскими войсками по объектам на территории Российской Федерации.