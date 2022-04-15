Театр абсурда

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"Операция-Z" - ну, наконец-то!

"Операция-Z" - ну, наконец-то!

Наконец-то наши официальные лица высказались более-менее определённо по поводу дальнейшей реализации "операции-Z"! Путин, на космодроме Плесецк : "Все цели и задачи операции будут выполнены" Лавров : "Наша специальная военная операция призвана положить конец безоглядному расширению и безоглядному курсу на полное доминирование США и под ними остальных западных стран на международной арене" Ну и, конечно, Министерство Обороны РФ в лице Конашенкова : "Видим попытки диверсий и нанесения ударов украинскими войсками по объектам на территории Российской Федерации.

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