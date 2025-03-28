EUObserver: Евросоюз начал готовить 17-й пакет антироссийских санкций

Европейский союз начал готовить очередной, 17-й пакет санкций против России. Внешнеполитическая служба Евросоюза и Еврокомиссия только начали разрабатывать ограничения, вероятно, информация о рестрикциях будет оглашена в начале лета.
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