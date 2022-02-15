Российская фристайлистка Таталина заняла четвертое место в слоупстайле на ОИ

Российская фристайлистка Анастасия Таталина заняла четвертое место в слоупстайле на Олимпиаде. Первое место заняла Матильда Гремо из Швейцарии, на второй строчке расположилась Эйлин Гу из Китая, замкнула тройку сильнейших эстонка Келли Силдару.
Российская фристайлистка Анастасия Таталина заняла четвертое место в слоупстайле на Олимпиаде. Первое место заняла Матильда Гремо из Швейцарии, на второй строчке расположилась Эйлин Гу из Китая, замкнула тройку сильнейших эстонка Келли Силдару.
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