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Российская фристайлистка Таталина заняла четвертое место в слоупстайле на ОИ

Российская фристайлистка Таталина заняла четвертое место в слоупстайле на ОИ

Российская фристайлистка Анастасия Таталина заняла четвертое место в слоупстайле на Олимпиаде. Первое место заняла Матильда Гремо из Швейцарии, на второй строчке расположилась Эйлин Гу из Китая, замкнула тройку сильнейших эстонка Келли Силдару.

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