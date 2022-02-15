Российская фристайлистка Таталина заняла четвертое место в слоупстайле на ОИ

Российская фристайлистка Анастасия Таталина заняла четвертое место в слоупстайле на Олимпиаде. Первое место заняла Матильда Гремо из Швейцарии, на второй строчке расположилась Эйлин Гу из Китая, замкнула тройку сильнейших эстонка Келли Силдару.