Анна Ардова раскритиковала Сергея Соседова за оскорбление участницы

На телеканале «Россия» прошел третий эпизод шоу «Поймай меня, если сможешь». В этом выпуске участвовали Анна Ардова, Александр Панайотов, Сергей Соседов и Наташа Королева, пытаясь разгадать, кто из участников является талантливым актером и лжецом.
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