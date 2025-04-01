Уайт – о фильме про UFC: «Турки Аль эш-Шейх и Зак Снайдер имеют общее видение будущего проекта. Они хотят показать, что нужно для чемпионства в UFC»

«Турки Аль эш-Шейх и Зак Снайдер имеют общее видение будущего фильма о UFC. Они очень увлечены проектом и хотят показать фанатам, что нужно для того, чтобы стать чемпионом», – сказал президент UFC Дана Уайт.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии