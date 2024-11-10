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Театр абсурда

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Светлоликая печаль или мечты сбываются

Светлоликая печаль или мечты сбываются

Занятно наблюдать, как светлоликая общественность реагирует на победу Трампа в США. И если реакцию местных эльфов ещё понять можно, то поведение релокантов, покинувших так ненавистную им Россию, совершенно необъяснимо.

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