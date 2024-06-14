В Совфеде назвали бессовестным решение Литвы по захоронениям советских воинов

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT назвал бессовестным и антигуманным одобрение парламентом Литвы поправок к законам, которые разрешают переносить захоронения советских воинов, включая их в список общественных мест, пропагандирующих запрещённую идеологию.