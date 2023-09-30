Игорь Кобзев проверил готовность к началу строительства жилых корпусов геронтологического центра в Маркова

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев посетил геронтологический центр в посёлке Маркова Иркутского района и проверил ход подготовительных работ к строительству новых корпусов учреждения, а также встретился с его жителями, сообщает областное правительство.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии