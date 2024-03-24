В чем дело? мы стали другими? Или это двухлетняя война так подготовила каждого?На что всегда делают ставку террористы? На панику.
Ингвар Коротков: Мы все - на войне. И на подкорке - война, и в реале
Комментарии
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Вадим Игнатьев
Последний? Скорее всего это первый
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3 час.
Edvid Linevich
Больше людей погибло от сильного огня крыши. Тот кто готовил теракт, видимо точно знал, что она выполнена из хорошо горючих материалов. Не хочется поднимать тему вины властей, да и самих посетителей подобных массовок. Но просто в голове не укладывается- третий год идет война и не важно кто и как её называет, ВВП не раз до этого объявлял об усилении бдительности и безопасности объектов жизнеобеспечения и массовых мероприятий... И что на местах?.... Тщательно уводят в сторонку ответственных за безопасность, которые даже пальцем не пошевелили для её обеспечения. К сожалению и большинство наших граждан не дружат с собственной головой и сами облегчают врагам выполнение преступлений.
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2 час.
Татьяна Кибишева
Самое главное главное - деньги и получить их в возможно большем количестве, самая основная задача собственников , в данном случае господ Агаларовых!!! И неважно, что в строительстве использовались некачественные и легковоспламеняющие стройматериалы, неважно, что монтаж и контроль за оборудованием противопожарной безопасности не соответствовал нормам, неважно, что на входе около рамок находились не сотрудники частного охранного предприятия, а контролеры, неважно, что это точно приведет к гибели людей, важно чтобы все это приносило как можно больше доходов в ненасытный карман собственника. Перед Богом КАК стоять будете и ЧТО Ему говорить будете???!!!
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2 час.
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