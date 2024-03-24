Ингвар Коротков: Мы все - на войне. И на подкорке - война, и в реале

Edvid Linevich

Больше людей погибло от сильного огня крыши. Тот кто готовил теракт, видимо точно знал, что она выполнена из хорошо горючих материалов. Не хочется поднимать тему вины властей, да и самих посетителей подобных массовок. Но просто в голове не укладывается- третий год идет война и не важно кто и как её называет, ВВП не раз до этого объявлял об усилении бдительности и безопасности объектов жизнеобеспечения и массовых мероприятий... И что на местах?.... Тщательно уводят в сторонку ответственных за безопасность, которые даже пальцем не пошевелили для её обеспечения. К сожалению и большинство наших граждан не дружат с собственной головой и сами облегчают врагам выполнение преступлений.