Когда мир был совсем юным, а звезды по ночам светили так крупно и низко, что казалось, будто их можно лизнуть шершавым языком с верхушки самого высокого папоротника, среди Синих Хребтов раскинулась Изумрудная Котловина.
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