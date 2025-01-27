БРИКС, Трамп и Украина: Путин и президент Бразилии обменялись мнением по ряду вопросов

Президенты России и Бразилии Владимир Путин и Луис Инасио Лула да Силва в ходе телефонного разговора обсудили дальнейшее укрепление стратегического партнёрства, а также вопросы координации в рамках БРИКС.
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