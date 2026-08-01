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Аргументы недели

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Полиция задержала двух курьеров мошенников, обманувших петербуржцев на миллионы

Полиция задержала двух курьеров мошенников, обманувших петербуржцев на миллионы

В Приморском районе Санкт-Петербурга задержана 30-летняя жительница Пермского края по подозрению в мошенничестве в отношении 77-летней пенсионерки.

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