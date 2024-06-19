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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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39-летний Перри – 1-й игрок в истории с голами в финалах Кубка Стэнли за 5 разных команд. Его 1-й гол в этом плей-офф стал победным в 5-й игре с «Флоридой»

39-летний Перри – 1-й игрок в истории с голами в финалах Кубка Стэнли за 5 разных команд. Его 1-й гол в этом плей-офф стал победным в 5-й игре с «Флоридой»

39-летний форвард «Эдмонтона» стал автором победной шайбы в пятом матче финальной серии плей-офф НХЛ с «Флоридой» (5:3, 2-3).

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