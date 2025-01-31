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Петербургский дневник

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В НАТО заявили о росте влияния RT в Египте и АОЭ

В НАТО заявили о росте влияния RT в Египте и АОЭ

А также в Мали, Кении и ЮАР Центр передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций опубликовал отчёт об «информационных операциях» РФ вне западного инфополя на примере деятельности RT и Sputnik в Египте, Мали, Кении, ЮАР и ОАЭ.

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