В НАТО заявили о росте влияния RT в Египте и АОЭ

А также в Мали, Кении и ЮАР Центр передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций опубликовал отчёт об «информационных операциях» РФ вне западного инфополя на примере деятельности RT и Sputnik в Египте, Мали, Кении, ЮАР и ОАЭ.