Проект документа: Запад предлагает обменять российские активы на российские земли

Страны Запада долгое время пытались пугать Россию заморозкой её активов. По их мнению, это должно было привести к страшным последствиям, вплоть до бунтов по всей стране.
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