Подполье обесточило военную часть ВСУ и цех по производству БПЛА под Одессой

В Одесской области пророссийское подполье, ликвидировав электрический распределительный щит, обесточило военную часть украинской армии в поселке Авангард и производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Хлебодарском.
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