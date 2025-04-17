Россельхознадзор не пропустил на границе колбасу из конины и мед из Киргизии

Специалисты Управления Россельхознадзора по Москве, Москоской и Тульской областям на пограничном контроле не пропустили и вернули в страну отправления 27 кг колбасы из конины и меда, прибывших из Киргизии.
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