Попадание Дрю Холидэя принесло «Милуоки» победу над «Майами»

Разыгрывающий «Милуоки» Дрю Холидэй стал автором решающего попадания в матче с «Майами» (120:119). Холидэй забросил в проходе при счете 118:119 за 1,9 секунды до финальной сирены.

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