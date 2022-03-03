Попадание Дрю Холидэя принесло «Милуоки» победу над «Майами»

Разыгрывающий «Милуоки» Дрю Холидэй стал автором решающего попадания в матче с «Майами» (120:119). Холидэй забросил в проходе при счете 118:119 за 1,9 секунды до финальной сирены.
Популярные статьи
- «Долгие 8 лет мы ожидали спасения от геноцида со стороны, пока еще действующего, киевского режима». Гроссмейстер Карякин поддержал решение Путина о спецоперации
- Веснина и Калинская выступили против военных действий на Украине
- Роман Широков: «Поддерживаю действия Путина и армию России. Кому стыдно быть русским – валите на Запад»
Свежие комментарии