ВС РФ нанесли по объектам противника в Сумах новые удары

Российские войска нанесли новую серию ударов по объектам в глубине территории противника. В частности, взрывы звучали в Сумах, Конотопе, Полтаве, Миргороде, Одессе, Харьковской, Черниговской, Херсонской областях и в Киеве.
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