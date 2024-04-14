Театр абсурда
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Театр абсурда

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Подрыв машины экс-сотрудника СБУ Прозорова в Москве — плохой симптом для России

Подрыв машины экс-сотрудника СБУ Прозорова в Москве — плохой симптом для России

Илья Ремесло Подрыв машины экс-сотрудника СБУ Прозорова в Москве — плохой симптом для России. Продолжает орудовать агентура (возможно, снова одноразовая) СБУ и ГУР в самом центре столицы, идет террористическая охота на выбранные цели.

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Комментарии
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В
Воробей
Без повальной проверки на детекторе лжи пытаться справиться с напастью такого гигантского масштаба просто несерьёзно, думаю!
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16 час.
евгений черкашин
Самая паскудная нация хохлы.
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11 час.

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