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ФедералПресс

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Стало известно, почему армии России не удастся освободить Харьков: «Погибших будет море»

Стало известно, почему армии России не удастся освободить Харьков: «Погибших будет море»

МОСКВА, 27 апреля, ФедералПресс. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев поделился мнением о перспективах освобождения Харькова и Одессы, объяснив, почему прямое наступление на крупный город невозможно.

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