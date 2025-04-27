Стало известно, почему армии России не удастся освободить Харьков: «Погибших будет море»

МОСКВА, 27 апреля, ФедералПресс. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев поделился мнением о перспективах освобождения Харькова и Одессы, объяснив, почему прямое наступление на крупный город невозможно.
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