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Адвокат Ефремова: актёр не просился в танкисты на СВО

Адвокат Ефремова: актёр не просился в танкисты на СВО

Актёр Михаил Ефремов не собирался проситься в зону спецоперации, заявил его адвокат Юрий Падалко.По словам адвоката, сообщения о том, что Ефремов хотел просить отправить его в зону СВО танкистом, не соответствуют действительности.

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Комментарии
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Бендер Задунайский
Он просился летчиком-подводником в кавалерию .
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17 час.

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