В среднем по границе: Китай активно приближается к Тайваню

Китай официально начал продвигаться к так называемой границе с Тайванем. С 1 февраля Управление гражданской авиации КНР в одностороннем порядке изменит маршрут полета для коммерческих бортов, сдвинув его в сторону срединной линии.
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