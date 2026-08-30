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«Ушёл из семьи, но остался отцом пятерых детей»: как Дмитрий Соколов встретил любовь на 23 года младше

«Ушёл из семьи, но остался отцом пятерых детей»: как Дмитрий Соколов встретил любовь на 23 года младше

Дмитрий Соколов давно привык выходить на сцену в кепке и с каменным лицом. Его сценический герой из «Уральских пельменей» — хрестоматийный суровый мужик, которого обсуждают деревенские бабы.

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