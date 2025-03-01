В чем суть переговорной стратегии Москвы и Вашингтона

Фундаментом сделки Владимира Путина и Дональда Трампа станут вопросы глобальной безопасности, а противники разрешения украинского кризиса будут вынуждены принять позицию Вашингтона либо потеряют поддержку СШАМИХАИЛ МЕТЦЕЛЬ/ТАСС 16 июля 2018 года.
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