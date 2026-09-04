Удар беспилотника по штаб-квартире СБУ показал отсутствие сил ПВО на Украине

REUTERS/Gleb Garanich Средства противовоздушной обороны в Киеве практически не способны перехватывать беспилотники, что подтверждается попаданием дрона в здание Службы безопасности Украины (СБУ).
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