Политика как он...
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Политика как она есть

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  • Elena Guseva
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Стас Пьеха едва не расплатился здоровьем за популярность

Стас Пьеха едва не расплатился здоровьем за популярность

Певец Стас Пьеха признался, что чуть не расплатился здоровьем за свою популярность. В новом выпуске «Шоу Воли», опубликованном на Rutube, он рассказал о невероятно загруженном рабочем графике в первые годы карьеры.

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