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Царьград

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Семейство кабанов вышло к трассе в Подмосковье и попало на видео

Семейство кабанов вышло к трассе в Подмосковье и попало на видео

«Разрыли всё»: стая поросят и взрослый кабан переполошили Ногинск.В подмосковном Ногинске прямо у полосы отвода Горьковского шоссе автомобилисты и прохожие заметили целую группу маленьких кабанят под присмотром взрослого сородича.

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