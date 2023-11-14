Возмездие свыше: как российские самолеты американский авианосец опозорили

Сейчас в мире как-то меньше стало слыхать о недосягаемом превосходстве армии США над всеми прочими. Количество перешло в качество – слишком уж много было очевидных случаев, когда эта «сильнейшая армия мира» была, мягко скажем, не на высоте.
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