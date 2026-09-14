Минпросвещения: формат и сложность заданий ЕГЭ-2027 меняться не будут

Задания должны объективно отражать уровень освоения федеральных образовательных программ, а не становиться "тестом на стрессоустойчивость" Министерство просвещения не намерено усложнять задания ЕГЭ в 2027 году, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов в интервью РИА Новости на Международном фестивале молодежи.
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