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Уходящий год разрушил взаимные чувства поляков и украинцев

Уходящий год разрушил взаимные чувства поляков и украинцев

@ Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press Tекст: Николай Стороженко Еще недавно казалось, что российская спецоперация излечила поляков и украинцев от взаимного недоверия друг к другу, а может быть, и надолго сблизила эти народы.

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