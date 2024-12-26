Уходящий год разрушил взаимные чувства поляков и украинцев

@ Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press Tекст: Николай Стороженко Еще недавно казалось, что российская спецоперация излечила поляков и украинцев от взаимного недоверия друг к другу, а может быть, и надолго сблизила эти народы.
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