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Вдова бойца ВС РФ рассказала, как ее муж попал в плен ВСУ и сбежал оттуда

Вдова бойца ВС РФ рассказала, как ее муж попал в плен ВСУ и сбежал оттуда

Вдова бойца из Ржева по имени Григорий, погибшего в селе Работино Запорожской области, поделилась своей историей с телеканалом RT, рассказав, как ее муж попал в плен украинской армии и сумел сбежать оттуда.

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