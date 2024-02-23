Вдова бойца ВС РФ рассказала, как ее муж попал в плен ВСУ и сбежал оттуда

Вдова бойца из Ржева по имени Григорий, погибшего в селе Работино Запорожской области, поделилась своей историей с телеканалом RT, рассказав, как ее муж попал в плен украинской армии и сумел сбежать оттуда.
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