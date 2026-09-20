Ружье на стене. Как Европа активно готовится к самоубийству

В субботу, 19 сентября, отвечая на вопросы журналистов в Копенгагене (Дания) председатель Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне заявил, что НАТО готово к потенциальной войне.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Латвии погранич...
- ГУР Украины объяв...
- ЛС ГУР Украины объяв...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым