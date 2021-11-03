В Санкт-Петербурге подведены итоги творческого конкурса «Мои родители работают в полиции-2021!» среди детей стражей магистралей Северо-Западного региона России

В преддверии профессионального праздника МВД России - Дня сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации в Управлении на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу подведены итоги отборочного тура Всероссийского конкурса детского рисунка «Мои родители работают в полиции-2021!».
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