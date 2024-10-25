🇷🇺🌓 Об антицыганских погромах в Коркино и дальнейших перспективах развития обстановки 23 октября тело 40-летней Елены Сарафановой нашли возле Коркино в Челябинской области.
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🇷🇺🌓 Об антицыганских погромах в Коркино и дальнейших перспективах развития обстановки 23 октября тело 40-летней Елены Сарафановой нашли возле Коркино в Челябинской области.
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