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Царьград

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Россия направила гуманитарную помощь Венесуэле после землетрясения

Россия направила гуманитарную помощь Венесуэле после землетрясения

Венесуэла получила две партии гуманитарной помощи из России после землетрясения 24 июня. Заместитель министра иностранных дел Андреа Корао выразила благодарность русскому народу за поддержку во время стихийного бедствия, унесшего жизни 4 490 человек.

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