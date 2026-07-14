Скончалась олимпийская чемпионка по биатлону Куклева

Союз биатлонистов России сообщил о смерти олимпийской чемпионки Галины Куклевой. «Союз биатлонистов России с глубокой скорбью сообщает о кончине в ночь на 14 июля олимпийской чемпионки, заслуженного мастера спорта России Галины Алексеевны Куклевой», — говорится в сообщении в канале СБР.
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