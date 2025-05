В пятницу, 30 мая, старший репортер по Белому дому от телеканала Fox News Питер Дуси обратился к президенту США Дональду Трампу с вопросом […] The post Стало известно, что сказал Трамп репортеру, назвавшему Путина упрямым first appeared on LentaMsk.