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LentaMsk.RU

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Стало известно, что сказал Трамп репортеру, назвавшему Путина упрямым

В пятницу, 30 мая, старший репортер по Белому дому от телеканала Fox News Питер Дуси обратился к президенту США Дональду Трампу с вопросом […] The post Стало известно, что сказал Трамп репортеру, назвавшему Путина упрямым first appeared on LentaMsk.

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