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Власти готовят многоуровневую систему защиты от кредитных мошенников

Власти готовят многоуровневую систему защиты от кредитных мошенников

В России готовят новую многоуровневую систему защиты населения от кредитного мошенничества. Законопроект уже разработан, он обсуждается с ведомствами, сообщил «Известиям» заместитель председателя ЦБ Алексей Гузнов.

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