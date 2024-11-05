Власти готовят многоуровневую систему защиты от кредитных мошенников

В России готовят новую многоуровневую систему защиты населения от кредитного мошенничества. Законопроект уже разработан, он обсуждается с ведомствами, сообщил «Известиям» заместитель председателя ЦБ Алексей Гузнов.
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