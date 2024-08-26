Одна из 12 пострадавших в ДТП под Черепаново скончалась в реанимации

Два вылета совершил 25 августа вертолет санавиации в Черепановскую районную больницу. По данным минздрава, в Новосибирск доставили трех пострадавших в аварии под Черепаново – ребенок и двое взрослых, чье состояние врачи оценивают как тяжелое.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии