Meta анонсирует нового конкурента CapCut под названием Edits

Компания Meta Sunday объявила о выпуске нового приложения для редактирования видео под названием Edits, после того как приложение CapCut от ByteDance было удалено из Apple App Store и Google Play Store в рамках запрета TikTok.
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